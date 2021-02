Man onder invloed drugs achter stuur

In de auto vonden agenten zo’n 10 gram hennep, verschillende messen, een weegschaaltje en een basepijpje. Bij fouillering bleek dat de verdachte ook nog een zakje wit poeder bij zich had, vermoedelijk amfetamine, het is door de dienders in beslag genomen. De man is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verder onderzoek.