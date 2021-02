Wapenstok en kentekenplaten in beslag genomen

De verdachte werd op maandag 15 februari rond 17.30 uur door agenten gecontroleerd na een melding dat de man een meisje zou hebben lastig gevallen. Toen ze bij de auto van de man aan kwamen en hem achter het stuur zagen zitten hadden de dienders de indruk dat de Bergenaar onder invloed van drugs was. Ze spraken hem aan. De man bevestigde dat hij in het voertuig had zitten blowen. Daarop werd hij gefouilleerd en zijn auto gecontroleerd. In de auto bleek een wapenstok te liggen en in de achterbak lagen twee mogelijk valse kentekenplaten. De verdachte is vervolgens aangehouden. Na verhoor is hij, enkele uren later, met een proces-verbaal op zak weer vrij gelaten.