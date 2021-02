Twee aanhoudingen in onderzoek vuurwerkbom Deventer

Deventer - Op 1 januari ontplofte rond 02:00 uur zwaar vuurwerk in de Havezatelaan in Deventer. De schade die door de explosie ontstond was enorm. Eerder meldden we al dat een 33-jarige verdachte uit Deventer was aanhouden. Vandaag werden nog twee aanhoudingen verricht in het onderzoek