Dodelijk schietincident Bergen aan Zee

Rond 15.45 uur werd de politie gealarmeerd door meerdere omstanders die getuigen waren van een conflict waarna schoten klonken. De getuigen gaven aan dat meerdere personen ruzie met elkaar hadden, schoten hoorden en zagen dat een gewond persoon in een grijze auto werd getrokken. De bestuurder van deze auto reed daarna met hoge snelheid weg. De andere betrokkenen van het conflict, stapten in minstens drie auto’s, waaronder een witte Mercedes en een donkerkleurige Audi, en verlieten ook met flinke snelheid het Van der Wijckplein.

Zeeweg in Bergen

Op de Zeeweg in Bergen heeft mogelijk nog een confrontatie plaatsgevonden door de betrokkenen van het incident. Deze locatie werd dinsdagmiddag dan ook aangemerkt als een plaats delict.

Stationsstraat in Bergen

De auto waarin zich het slachtoffer bevond, kwam uiteindelijk tot stilstand op de Stationsstraat in Bergen alwaar de hulpdiensten arriveerden en de reanimatie werd gestart. Dit mocht echter niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Egmond aan den Hoef

De witte Mercedes die meer dan vermoedelijk weggereden was vanaf de schietlocatie, werd later die avond aangetroffen in Egmond aan den Hoef. De auto werd in beslag genomen en hier wordt (sporen)onderzoek aan verricht.



Onderzoek en getuigen

Wat de aanleiding is van het conflict en de toedracht van het schietincident, wordt op dit moment door het rechercheteam onderzocht. De politie is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien op het Van der Wijckplein, Zeeweg of Stationsstraat in Bergen? Of heeft u meer informatie over de aangetroffen witte auto in Egmond aan den Hoef? En misschien heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via de Opsporingstiplijn van de politie via 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad anoniem via 0800-7000.

Camerabeelden

Ook worden bezitters (van de eerder genoemde locaties) van camerabeelden opgeroepen hun beelden te controleren en te uploaden via dit formulier of politie.nl/upload. De route tussen de verschillende incidentlocaties is lang, mogelijk hebben op meer plekken confrontaties plaatsgevonden.