Man aangehouden na melding van bedreiging met vuurwapen

De bedreiging vond rond 10.30 uur plaats in een bedrijfspand aan de Keizerstraat. Daar ontstond tussen de verdachte en een 66-jarige plaatsgenoot een ruzie die uitmondde in de bedreiging met een vuurwapen. De 66-jarige man liep het pand uit en belde de politie waarna agenten de verdachte al snel konden aanhouden. Na onderzoek werd een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook doet de recherche nader onderzoek naar de toedracht van de bedreiging.