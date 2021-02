Zeven mannen aangehouden na grote drugsvondst

De politie vond in het pand een grote hoeveelheid verdovende middelen. Agenten hielden zeven mannen aan, in de leeftijden van 29 en 42 jaar, voor hun betrokkenheid bij bezit van en/of de handel in verdovende middelen. De politie doet nog uitgebreid onderzoek.

Agenten hielden in het bedrijfspand vier verdachten aan. Een team van tactische en forensische rechercheurs deed daarna zorgvuldig onderzoek in het pand. De verdovende middelen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.

Verder hielden agenten nog twee verdachten aan in Rotterdam en één in de omgeving van Bodegraven. De zeven mannen zitten vast en hun betrokkenheid bij de vondst verdovende middelen wordt nader onderzocht.