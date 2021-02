Nieuwe aanhoudingen voor rellen in Eindhoven & Den Bosch

Drie aanhoudingen rellen in Eindhoven

Een 20-jarige man (20) uit Luijksgestel is afgelopen maandag aangehouden. Daarnaast zijn gisteren twee jongemannen van 17 jaar uit respectievelijk Deurne en Eindhoven opgepakt.

Alle drie de verdachten worden in verband gebracht met deelname aan de rellen in Eindhoven op zondag 24 januari 2021.



Aanhouding rellen in ’s-Hertogenbosch

Ook in het onderzoek naar de rellen in ’s-Hertogenbosch hield de recherche een verdachte aan. Het gaat om een 19-jarige Bosschenaar. Wij verdenken hem van openlijke geweldpleging tijdens de Bossche rellen.



Meld jezelf!

Het onderzoek naar de rellen in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven is nog steeds in volle gang. De politie beschikt daarbij over zeer veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel blij mee. De komende tijd blijven we de hulp inroepen van het publiek om relschoppers te identificeren. Was je bij de rellen betrokken? En wil je voorkomen dat je in beeld komt? Meld jezelf dan bij de politie

Blijf delen

Hoewel er dus al heel veel materiaal beschikbaar is, vragen we burgers nog steeds om hun eigen beelden met ons te delen. Heeft u videobeelden of foto’s gemaakt van deze ongeregeldheden? Via deze link kunt u de beelden uploaden . Uiteraard is het ook van belang dat u, indien mogelijk, bij de beelden ook informatie geeft over wat en wie we er op kunnen zien.