Politie houdt mannen aan die verdacht worden van grootschalige Whatsappfraude

Op dinsdagochtend 16 februari zijn twee mannen van 19 en 22 jaar uit Enschede aangehouden als verdachte van oplichting. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige whatsappfraude, marktplaatsfraude en bankhelpdeskfraude. In het rechercheteam, dat deze zaak onderzoekt, zitten naast leden van de districtsrecherche ook gespecialiseerde digitale en financiële rechercheurs.



In de woningen van beide verdachten zijn doorzoekingen gedaan. Goederen, die mogelijk kunnen bijdragen aan bewijsvoering zijn in beslaggenomen. Bij één adres is een personenauto in beslag genomen. Tevens trof de politie een groot geldbedrag aan en veel waardevolle goederen. Deze goederen komen in aanmerking om ‘afgepakt’ te worden.



Misdaad loont niet

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Tevens wil het Openbaar Ministerie en de politie eerst slachtoffers compenseren, de rest vloeit naar de staatskas.



Slachtoffers uit het hele land

Bij de politie kwamen afgelopen maanden meerdere aangiften vanuit het hele land binnen van oplichting waaraan deze verdachten kunnen worden gekoppeld. De waarde van het weggenomen geld door deze listige digitale kunstgrepen varieert tussen de 3.000 tot 20.000 euro. Bij het rechercheteam kwamen ook verklaringen van burgers waarbij gepoogd was om ze op te lichten. Zij trapten gelukkig niet in het overtuigende verhaal van de zogenaamde ‘bankmedewerker’ . De trukendoos van de aangehouden verdachten is zeer uitgebreid. Zij maakten gebruik van meerdere digitale methodes om mensen geld afhandig te maken.



Geldezels ingezet

Bij de oplichting zijn meerdere personen betrokken die zijn ingezet als geldezels ( moneymule). Zij stellen hun rekening/bankpas beschikbaar en ontvangen hiervoor een vergoeding. We hebben inmiddels een aantal van hen aangehouden en gesproken.



In het onderzoek komt naar voren dat er nog meer personen betrokken zijn bij deze vorm van criminaliteit. We sluiten meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.



Meer informatie over deze vorm van oplichting:

Vriend in nood whatsapp fraude

Bankhelpdeskfraude

Fraude met betaalproducten