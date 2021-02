Een verdachte aangehouden na overval Veenendaal

De politie was snel ter plaatse en heeft de omgeving af gezocht. Een alerte collega zag op het station in Veenendaal een jongen staan die paste in het signalement. Deze jongen, 17 jaar uit Utrecht, is in de trein bij Driebergen aangehouden.

Getuigen

De politie is nog op zoek naar de tweede overvaller. Een getuige heeft gezien dat de overvallers de scooter dumpten naast een fietspad en verder renden richting de Dijkstraat. Op het moment van de overval droegen ze beiden donkere kleding en had hij een capuchon op.

Heeft u informatie over deze overval? Weet u wie de tweede overvaller is? Of misschien heeft u wel camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven, Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande tipformulier.