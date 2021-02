Vier aanhoudingen in groot drugsnetwerk Utrecht

Politie, gemeente en OM werken samen om op verschillende manieren en op verschillende niveaus de Utrechtse drughandel aan te pakken. Zo werden in november en december 2020 16 straatdealers opgepakt die uit politieonderzoeken naar boven waren gekomen. De 500 contacten – klanten - in hun dealertelefoons kregen een sms met een link naar hulpverlening voor verslaving, schulden en om uit het drugscircuit te stappen. In de tussentijd liep ook dit onderzoek naar een netwerk dat zich vermoedelijk bezighoudt met omvangrijke handel in cocaïne en heroïne in en om Utrecht. In dit onderzoek zijn nu vier mannen aangehouden (28, 26, 23 en 23 jaar oud, allen uit Utrecht). Twee hoofdverdachten worden verdacht van grootschalige handel in cocaïne en heroïne in Utrecht en transport hiervan naar het buitenland. De twee andere aangehouden verdachten worden ervan verdacht een beperktere, faciliterende rol te hebben gehad. Na de aanhoudingen loopt het onderzoek nog door.

Liesbeth Maas, politiechef stad-Utrecht: “Met deze aanhoudingen hebben we flinke klap uitgedeeld aan de Utrechtse drugshandel. Tegelijkertijd zijn we realistisch en weten we dat er nieuwe spelers klaar staan om dit ‘gat’ te dichten. We hebben er vertrouwen in dat we met elk onderzoek steeds meer zicht krijgen op de netwerken en hun handelswijzen, die we vervolgens weer verder aanpakken met volgende rechercheonderzoeken. Daarbij bouwen we ons handelingsrepertoire steeds verder uit in nauwe samenwerking met al onze netwerkpartners in het zorg- en veiligheidsdomein. Met geloof in deze aanpak en volharding leveren we ons aandeel om de nieuwe aanwas criminelen te laten slinken.”

Sharon Dijksma, burgemeester Utrecht; “Samen met politie en Openbaar Ministerie treden we op tegen drugshandel. Veel daarvan gebeurt op de achtergrond. De acties van deze week zijn een zichtbaar resultaat van die inspanningen. We werken hiermee aan terugdringen van de ontwrichtende effecten van drugs onder veelal jonge Utrechters. Zij verdienen een mooie toekomst in een stad waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Via het programma ‘Jouw uitweg’ helpen we bijvoorbeeld jongeren die al betrokken zijn geraakt bij drugscriminaliteit, maar ermee willen stoppen."

Jouw uitweg

Heb jij je eerste stappen in de drugswereld gezet? Word je er steeds verder ingezogen? Wil je stoppen maar zie je geen uitweg meer? Er zijn mogelijkheden om aan een leven vol angst en geweld te ontsnappen. We noemen dit “jouw uitweg”. Jouw uitweg is een initiatief van de gemeente Utrecht en partners. Zij staan klaar om samen met jou te kijken wat de beste stappen zijn om uit de drugswereld te komen. Als je contact opneemt met het volgende nummer krijg je advies en wordt de best passende hulp gezocht: 06-27924328 (app of bellen)

Meld bij signalen

Ogen en oren van bewoners zijn onmisbaar bij het bestrijden van drugshandel. Meld verdachte situaties via 0900-8844, bij uw wijkagent of anoniem via 0800-7000. Signalen waar u op kunt letten zijn:

-Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

-Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

-Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meer weten over de aanpak van ondermijning en drugshandel? Ga dan naar www.stopondermijningsamen.nl.

Het sms-bericht verwijst naar: www.stopondermijningsamen.nl/sms-ontvangen