Politie zoekt getuigen van aanrijding

Omstreeks 20.50 uur kreeg de politie melding van een aanrijding tussen twee personenauto, waarbij ook nog twee stilstaande voertuigen geraakt werden.

Vermoedelijk is de aanrijding ontstaan doordat een 48-jarige man uit Heerhugowaard met zijn auto vanuit de richting van Stompetoren over de Noordervaart in de richting van Alkmaar reed. Hier wilde hij rechtdoor in de richting van de Nieuwe Schermerweg. Het is evenwel nog mogelijk dat deze auto juist in tegengestelde richting vanuit het centrum Alkmaar in de richting Stompetoren reed. Tegelijkertijd kwam vanaf de Westdijk een 26-jarige vrouw uit Grootschermer in haar auto naar de kruising gereden. Zij wilde vermoedelijk rechtdoor in de richting van de N242. Op de kruising ontstond er een aanrijding. De auto van het slachtoffer schoot hierbij door en raakte twee auto’s die vanaf de N242 waren gekomen en voor de Nieuwe Schermerweg-Noordervaart stonden te wachten voor het rode verkeerslicht.

De vrouw uit Grootschermer raakte ernstig gewond en moest voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis. Zij kon nog niet worden gehoord.

De Heerhugowaarder bleek alcohol te hebben gebruikt en was (vermoedelijk) niet in het bezit van een rijbewijs.

2021033214