Drie mannen aangehouden na overval supermarkt

Rond 20.10 uur ontvingen agenten de melding dat vier mannen een gewapende overval pleegden op een supermarkt aan de Beatrijsstraat. Onder bedreiging van een steek- en vuurwapen maakten zij een geldbedrag buit en vluchtten vervolgens in de richting van de Jan van Rodestraat. De politie startte na de overval direct een onderzoek.



Illegale kapsalon

Op de Jan de Weertstraat troffen agenten een bus aan waar mogelijk de verdachten zich in schuil hielden. Met een zogeheten uitpraatprocedure zijn de inzittenden van de bus uit het voertuig gehaald. Bij deze procedure maakt de politie gebruik van getrokken wapens, omdat er bij de verdachten mogelijk een vuurwapen in het spel is. Al snel bleek het niet om de verdachten van de overval te gaan, maar om een paar mannen die een illegale kapsalon runden vanuit de bus. De namen van de inzittenden zijn genoteerd en er wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt ten behoeve van de gemeente.



Aanhoudingen

Korte tijd later hield de politie op de Melis Stokelaan alsnog drie verdachten van de overval aan, twee Hagenaars van 20 en 17 jaar oud en een 20-jarige Zoetermeerder. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord. De politie is nog op zoek naar de vierde verdachte, die net als de andere mannen in het donker gekleed was.



Heeft u informatie?

De politie komt graag in contact met mensen die woensdagavond 17 februari iets gezien of gehoord hebben van de overval. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.