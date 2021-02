Aanhoudingen na steekincident

Iets na 16.00 uur kregen agenten de melding dat er op de Puccinistraat een steekincident zou zijn geweest. Aanvankelijk troffen zij niemand aan, totdat er zich een 19-jarige Hagenaar bij hen meldde die gewond bleek. Terwijl de agenten zich over de jonge man ontfermden, kwam op er het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat een eveneens gewonde man, een 22-jarige Hagenaar, binnenlopen vergezeld van familie. Beide mannen bleken op de Puccinistraat ruzie met elkaar gehad te hebben, waarbij ook messen gebruikt waren. Omdat de Hagenaars beiden naast slachtoffer ook als verdachte aangemerkt werden, zijn ze na behandeling van hun letsel aangehouden en ingesloten voor verhoor. Beide verdachten zijn bekenden van elkaar.



Een persfotograaf die op de Aaltje Noorderwierstraat beelden wilde maken naar aanleiding van de melding van het steekincident, werd door twee familieleden van de 32-jarige verdachte belaagd. Zij zijn aangehouden, de fotograaf –die niet gewond raakte- deed aangifte van mishandeling.



De recherche onderzoekt de exacte toedracht van de zaak. Was u getuige en heeft u nog geen contact met de politie gehad, dan komt de districtrecherche Den Haag West graag met u in contact via 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.