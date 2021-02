Verdachte van overval Mathenesserlaan opnieuw aangehouden

Op 18 november 2020 werd de bewoner door twee mannen overvallen. Zij bedreigden de bewoner daarbij met een vuurwapen. Hij weerde de overvallers van zich af en raakte hierbij licht gewond. Enkele weken later, op 30 november, werd er een verdachte in de zaak aangehouden. De verdachte is door de raadkamer van de rechtbank van Rotterdam geschorst wegens gebrek aan ernstige bezwaren en zodoende vrij gelaten. Echter bleef hij wel verdachte in het onderzoek. Gisteren is deze verdachte opnieuw aangehouden wegens nieuwe feiten en omstandigheden in het onderzoek.

Tweede verdachte

Naar de tweede verdachte is de politie nog steeds op zoek. Ten tijden van de overval belde hij aan met een pakketje in zijn handen en droeg vermoedelijk een pruik. Wie weet wie hij is? We horen graag alle informatie wat kan helpen in het onderzoek. U kunt dit melden via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000. Ook komen we graag in contact met mensen die mogelijk camerabeelden hebben. Beelden kunnen via onderstaand tipformulier worden geüpload.