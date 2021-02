Getuigenoproep babbeltruc

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over dit incident? Heeft u op 17 februari rond 15.00 uur in de omgeving van de Van Dalsumlaan misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben of heeft u camerabeelden? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000 of het formulier onderaan de pagina.

Komen er bij u mensen aan de deur die u niet vertrouwt? Vraag altijd om een legitimatiebewijs en check het desnoods bij de organisatie waar zij zeggen voor te werken. Via deze link kunt u nog meer informatie vinden over het thema ‘babbeltrucs’-> https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html#alinea-title-wat-kan-ik-het-beste-doen-tegen-babbeltrucs-aan-de-deur