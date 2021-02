Politie stopt wegpiraat en zoekt getuigen

In eerste instantie leek de verdachte gehoor te geven aan het stopteken. Maar ter hoogte van Prinsenbeek reed de jongen met hoge snelheid de A58 richting Etten-Leur op. Daarbij reed hij over de vluchtstrook, over de busbaan en haalde hij rechts in. Er werden snelheden van zo’n 200 kilometer per uur bereikt. Uiteindelijk stopte hij ter hoogte van Etten-Leur. Daar is hij direct aangehouden. De 17-jarige jongen was niet in het bezit van een rijbewijs.