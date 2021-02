Tien kilo hennep gevonden

De vondst werd gedaan nadat de politie, belastingdienst en gemeente een controle wilden uitvoeren bij een pand aan de Gooren. De 35-jarige verdachte wilde het bij het zien van de politie op een lopen zetten. Hij bleek een tas met hennep bij zich te hebben. Daarop werd bij het bedrijfspand een verder onderzoek ingesteld. Ook bij de woning van de verdachte werd een kijkje genomen. Uit de kofferbak van zijn auto kwam nog meer hennep tevoorschijn. De auto en hennep zijn in beslag genomen. Een tweede verdachte, een 63-jarige Bredanaar, is aangehouden. Uiteindelijk is er in totaal tien kilo hennep aangetroffen. De twee verdachten zijn ingesloten.