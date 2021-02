Vervolg zoektocht naar delen stoffelijk overschot van Ichelle

Dinsdagmiddag werden de eerste restanten van een stoffelijk overschot aan de oever van het kanaal gevonden. De politie kwam op deze locatie uit toen maandag jl. belangrijke technische informatie van de in beslag genomen auto van de gearresteerde vrouw werd gevonden. Na forensisch onderzoek werd enkele uren later definitief vastgesteld dat de stoffelijke resten afkomstig zijn van de vermiste Ichelle van de Velde uit Oostburg. Ondanks de uitgebreide zoektocht werd dinsdag slechts een deel van het stoffelijk overschot in enkele delen gevonden. De politie zette hierbij diverse medewerkers in van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen met twee boten met specialistische apparatuur; diverse speurhonden van de politie, die hielpen bij het opsporen van menselijke stoffelijke resten; een politiehelikopter en politieduikers, die zochten naar bewijsmateriaal en het stoffelijk overschot.