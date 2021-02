Acht verdachten aangehouden voor dodelijk schietincident Bergen aan Zee

Het gaat om zes Colombianen (drie mannen en drie vrouwen) in de leeftijd van 29 tot en met 54 jaar. Dit zestal werd aangehouden in Amsterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag, hield de politie, ook in Amsterdam, nog eens een 28-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Noorwegen aan.

De verdachten zitten in alle beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en deze verdachten.