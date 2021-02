Nieuwe getuigen gezocht voor gewapende woningoverval IJburg

Uit onderzoek is gebleken dat de gebruikte vluchtauto - een grijze Smart Forfour - tussen 5 en 7 januari is gestolen in Amsterdam Noord. Drie dagen na de overval, zondag 10 januari, werd het voertuig brandend aangetroffen op de Werengouw in Noord. De politie komt graag in contact met mensen die het voertuig tussen 6 en 10 januari ergens hebben zien staan of rijden. Daarnaast verzoekt het onderzoeksteam mensen die mogelijk meer weten, maar nog geen contact met de politie hebben gehad, zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord of mogelijke camerabeelden uit de omgeving? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan naar M. 0800-7000.