Vrouw omgekomen bij ongeluk Poortugaal

Stockfoto politie



Het was vrijdagochtend rond 8.15 uur toen de melding binnenkwam dat er twee auto’s van de weg afraakten en in het water belandden. In één van de auto’s zat een man, die op een voorganger was gebotst en vervolgens in een naastgelegen sloot terechtkwam. Hij liep een een nat pak op, maar bleef ongedeerd, net als de persoon in de auto waar hij tegenop reed.



Alles op alles

De auto met een vrouw erin raakte van de weg af en belandde op z’n kop in het water. De hulpdiensten hebben meteen alles op alles gezet om de vrouw te redden, maar helaas mocht dat niet baten. De vrouw overleed ter plaatse. De analysedienst van de verkeerspolitie doet onderzoek naar de twee ongelukken, die los van elkaar staan. Mogelijk dat gladheid van de weg een rol heeft gespeeld.