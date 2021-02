Politieteam Markdal heeft sleutels nieuwe politiebureau in ontvangst genomen

De service van het team blijft ongewijzigd: bezoekers kunnen tijdens openingstijden het bureau binnenlopen om een vraag te stellen, een folder op te halen of een afspraak te maken met bijvoorbeeld de wijkagent. Overigens kan hiervoor ook altijd telefonisch contact met ons worden opgenomen, via telefoonnummer 0900-8844.

Verder kan zowel op het oude als straks op het nieuwe bureau op afspraak aangifte gedaan worden, bij een van de politiemensen van team Markdal of via het 3D-loket. Omdat er meerdere manieren van aangifte doen zijn (via internet, telefonisch, via het 3D-loket en in persoon op het bureau of indien nodig op locatie) is het belangrijk dat mensen die aangifte willen doen eerst contact met ons opnemen via 0900-8844, voor een advies en afspraak op maat.