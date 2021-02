Politie houdt diverse verdachten van katalysatordiefstal aan

In Tilburg hielden politiemensen vrijdagochtend omstreeks 05.10 uur op de Hoevense Kanaaldijk een 26-jarige Bulgaar aan op verdenking van poging diefstal van een katalysator. De agenten reageerden op een melding van een verdachte situatie en troffen op de Hoevense Kanaaldijk twee mannen aan. Een van de mannen wist er vandoor te gaan, de ander kon worden aangehouden. Nabij de mannen troffen agenten een auto aan die op een krik stond. Onder de auto lag gereedschap. Na onderzoek troffen ze in de directe omgeving de auto aan waarmee de verdachten naar de Hoevense Kanaaldijk waren gekomen. In de niet-afgesloten auto lag een katalysator. De agenten besloten de auto in de gaten te houden, waarna ze omstreeks 06.50 uur in de J.P. Coenstraat buiten heterdaad een tweede verdachte konden aanhouden, eveneens een 26-jarige Bulgaar. Deze man bleek in het bezit te zijn van de autosleutels van de aangetroffen auto.

De verdachten zitten voor nader onderzoek en verhoor in de cel. De politie onderzoekt nog waar de aangetroffen katalysator vandaan komt.