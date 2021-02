Politie onderzoekt verkeersincident en daarop volgend conflict

Op het moment dat de politie arriveerde, wist de verdachte toch te ontkomen. Ze liet daarbij haar telefoon achter. Deze telefoon is door de politie in beslag genomen. Op basis van het opgegeven kenteken en het opgegeven signalement gaat de politie er van uit dat de verdachte een 35-jarige vrouw is zonder vaste woon- of verblijfplaats, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Ze is nog niet aangehouden. Tegen haar zijn meerdere aangiftes gedaan: van poging doodslag c.q. zware mishandeling, van mishandeling, van vernieling en van verlaten plaats ongeval. De politie heeft een onderzoek naar haar ingesteld en hoopt haar snel te kunnen aanhouden.