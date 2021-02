Getuigen gezocht van straatoverval

Donderdag 21 januari kreeg de politie een melding van en straatroof onder bedreiging. Een 20-jarige man bezorgde rond 16.30 uur kranten op de Sudeten, toen twee jongens naar hem toe liepen. Zij bedreigden hem met steekwapens en wilden zijn telefoon afnemen. Het slachtoffer rende weg en de twee renden achter hem aan. Het slachtoffer viel en gaf onder bedreiging alsnog zijn telefoon af.

Het slachtoffer deed aangifte en gaf de volgende signalementen op:

verdachte 1

-jongen, ongeveer 15 jaar oud, ongeveer 1.60 m. lang

-lichtgetinte huidskleur, kort zwart haar, geen gezichtshaar

-droeg zwarte handschoenen, een blauwe spijkerbroek en een blauwe jas met capuchon



verdachte 2

-jongen, ongeveer 15 jaar oud, ongeveer 1.70 m. lang;

-lichtgetinte huidskleur, kort zwart haar, geen gezichtshaar

-droeg een blauwe spijkerbroek en een zwarte jas met capuchon



De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen en mensen die meer weten hierover om contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.