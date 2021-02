Recherche zoekt getuigen poging carjacking

Het slachtoffer kwam rond 15.20 uur aanrijden op de Valburgdreef en wilde zijn auto parkeren ter hoogte van een indoorspeeltuin. Op de parkeerplaats werd de man bedreigd door een man met een vuurwapen. Het slachtoffer is zijn auto uitgerend en heeft een omstander gevraagd de politie in te schakelen. Het slachtoffer kon zien dat er drie mannen in zijn auto vandoor probeerden te gaan. Het lukte de verdachten niet om met de auto weg te rijden, waarop de verdachten vervolgens te voet zijn weggevlucht. Meerdere politie-eenheden hebben in de omgeving nog gezocht naar de drie verdachten, maar zij zijn helaas niet meer aangetroffen.

De recherche is op zoek naar getuigen van deze gewapende poging tot carjacking. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u mogelijk camerabeelden in de omgeving van de Valburgdreef? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan het onderzoeksteam.