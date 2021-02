Dodelijk ongeval in Opsporing Verzocht

Nederland - Na een nachtdienst in een zorginstelling bij het Goyplein in Utrecht rijdt Natascha Gieling op nieuwjaarsochtend 2020 op haar snorscooter naar huis. Als ze het verkeersplein oversteekt passeert van links een auto met een snelheid van circa 150 km per uur. De auto negeert ook het op rood staande verkeerslicht. De automobilist rijdt na het ongeval hard door. Natascha overlijdt na achttien dagen in het ziekenhuis.