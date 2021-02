Eigenaresse rijdt dief van haar pipowagen klem

Ze zette direct met omwonenden de achtervolging in toen de dief in een auto wegreed met daarachter de schaftkeet. Het wiel met de wielklem had de verdachte losgekoppeld van de dubbel-assige aanhanger. Het lukte hen uiteindelijk de verdachte klem te rijden op de Leen Acker en hem in bedwang te houden tot de politie arriveerde. De man is aangehouden op verdenking van diefstal. Hij bleek ook onder invloed van alcohol. De man, een 26-jarige inwoner uit Baarn, is ingesloten voor nader onderzoek.

2021022456