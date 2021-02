Aanhoudingen na drugsonderzoek

Zaterdagmiddag hielden agenten twee mannen van 23 en 25 jaar aan met een gebruikershoeveelheid drugs. Beide verdachten zijn door de politie gehoord. Enige tijd later hielden agenten een verdachte auto staande. Op het moment dat de auto stopte, stapte de bijrijder uit en rende weg. Agenten konden de wegrennende verdachte, een 20-jarige man uit De Lier, in de omgeving aanhouden. Tijdens zijn vlucht gooide hij iets weg. Agenten vonden op die plek een pakketje, met vermoedelijk harddrugs. Het pakketje is in beslag genomen voor nader onderzoek. Op hetzelfde moment reed de auto met hoge snelheid weg. Agenten zette de achtervolging in. De bestuurder botste tijdens zijn vlucht tegen een geparkeerde auto en wist te ontkomen. De politie is nog naar hem op zoek. Het slachtoffer deed aangifte van schade aan zijn geparkeerde auto.



In de omgeving van de Frankenthaler hielden agenten in een auto de bestuurder, een 43-jarige vrouw uit De Lier, en een inzittende aan. In die auto vond de politie een grote hoeveelheid contant geld. De inzittende is kort na de aanhouding vrijgelaten en wordt niet meer aangemerkt als verdachte. Agenten doorzochten een woning in de Frankenthaler en namen diverse goederen in beslag.



Tegen de vier verdachten wordt een proces-verbaal opgemaakt.



