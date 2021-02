Beelden eerste verdachten Rotterdamse ongeregeldheden in Bureau Rijnmond

Bron foto MediaTV.nl



Vernielingen, plunderingen, geweld tegen politiemensen en journalisten. Het ging er maandagavond 25 januari heftig aan toe met name op Rotterdam-Zuid. Meerdere agenten raakten gewond en de ravage was enorm. Ruim 50 verdachten zijn die avond zelf aangehouden, grotendeels Rotterdammers. Naar de relschoppers die nog niet zijn aangehouden, is een groot onderzoek gestart.



Tijdrovende klus

Aan de oproep om beelden te delen werd massaal gehoor gegeven. Afgelopen weekend ontving het onderzoeksteam nog eens 600 beelden wat het totaal op zo’n 6000 te bekijken en analyseren filmpjes brengt. Het team is hier non stop bezig mee bezig. Een tijdrovende klus die goed en zorgvuldig moet gebeuren.



Hulp van het publiek

De personen waarvan op basis van de beelden kan worden aangetoond dat zij strafbare feiten hebben gepleegd, zijn als verdachte aangemerkt. Om er achter te komen wie zij zijn, zijn de beelden eerst aan politiemensen, zoals bijvoorbeeld de jeugdagenten en wijkagenten, voorgelegd. Voor de verdachten die niet door politiemensen herkend zijn, wordt hulp aan het grote publiek gevraagd. Donderdag 4 februari worden de eerste relschoppers getoond in Bureau Rijnmond en op de social media van de politie.



Betere kwaliteit

Het gaat om de eerste beelden waar strafbare feiten gekoppeld zijn aan beelden waarop de verdachten herkenbaar te zien is. Het kan zijn dat op een later moment betere beelden van de verdachte opduiken. Dan zal een nog niet geïdentificeerde verdachte in een volgende aflevering van Bureau Rijnmond nogmaals getoond worden met behulp van eventuele betere beelden. Ook zullen er in nieuwe afleveringen weer nieuwe verdachten bij komen.



Schermen

Als het tonen in Bureau Rijnmond en op social media niet tot een herkenning leidt, kan een doorstap gemaakt worden naar Crimedesk, Opsporing Verzocht en/of plaatsing van verdachten op verschillende schermen. Deze in- en outdoor screens staan onder meer langs autowegen, bij CS en metro stations, in winkelgebieden en onder andere grotere supermarkten.



Melden

Ben je betrokken geweest bij de rellen van maandag 25 januari jl. in Rotterdam, meld je dan.

Ken je iemand die betrokken was bij de ongeregeldheden of heb je andere informatie die voor het onderzoeksteam belangrijk kan zijn, neem dan contact met ons op. Dat kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt uw informatie ook delen via www.politie.nl via de button ‘melding rellen’.