Politie Rotterdam wil meer weten over gestolen auto’s in onderzoek handgranaat

Een soortgelijke Peugeot 3008 als de Peugeot die als tweede vluchtauto werd gebruikt

Op 11 januari 2021 rond 02:40 uur pleegden onbekenden een aanslag met een handgranaat op een woning aan de Kronenburg te Rotterdam. De daders vluchtten daarna weg in een gestolen donkerblauwe BMW 5 serie met daarop valse kentekenplaten. Deze auto werd enkele minuten later aan de Hertenburg in Barendrecht in brand gestoken.



Peugeot 3008

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de daders in Barendrecht vervolgens zijn overgestapt in een eveneens gestolen grijze Peugeot 3008. Hiermee reden zij naar Schiedam, waar de auto twee dagen ergens heeft gestaan. Deze Peugeot werd op 13 januari 2021 rond 00:15 uur in brand gestoken aan de Jan van Riebeeckweg.

De politie zoekt getuigen die mogelijk kunnen vertellen

· waar de blauwe BMW, die op 5 januari 2021 in Capelle a/d IJssel werd gestolen en waarop de valse kentekenplaten 44-HSG-3 waren aangebracht tussen 5 en en 10 januari heeft gestaan

· waar de grijze Peugeot 3008, die op 29 december 2020 in Vlaardingen werd gestolen en waarop de valse kentekenplaten NH-911-S waren aangebracht, tussen 29 december en 13 januari 2021 heeft gestaan.









Een soortgelijke BMW 5 serie als de BMW die als eerste vluchtauto werd gebruikt

Uiteraard zijn tips over de achtergrond van deze aanslag of over de daders ook welkom!

U kunt bellen met 0900-8844 en vragen naar TGO Kroon van de politie in Rotterdam. Alle andere informatie over het onderzoek blijft uiteraard ook welkom. Bel daarvoor het bovenstaande telefoonnummer of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000 en wie vertrouwelijk met de politie wil praten, kan bellen met het Team Criminele Inlichtingen via 088-6647734.