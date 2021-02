Spelend meisje belaagd door groep jongens, politie zoekt getuigen

Het meisje was rond 17.15 uur op een schoolterrein aan het spelen toen een tiental jongens van ongeveer 10-11 jaar op de fiets aankwamen. Een jongen heeft haar vastgepakt en enkele andere jongens hebben haar geslagen. Het meisje weet zich te bevrijden en is weggerend. De jongens zijn weggefietst. Haar moeder heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets gezien hebben of weten wie deze jongens zijn het te melden via 0900 – 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.

Zaaknummer 2021028444