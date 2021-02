Getuigenoproep straatroof Stationsplein

Op maandagmiddag rond 16.10 uur wacht een 17-jarige jongen op het Stationsplein in Veenendaal op zijn afspraak. De persoon op wie hij wacht, wil echter dat hij naar een fastfoodrestaurant in de buurt komt. Wanneer hij over de parkeerplaats van het Stationsplein rijdt, loopt er plotseling een onbekende jongen voor zijn scooter. Het slachtoffer remt en staat stil. Vervolgens wordt hij door de onbekende jongen bedreigd met een steekwapen en gemaand zijn scooter af te geven. Het slachtoffer stapt af en ziet hoe de jongen er –zonder helm- met de scooter vandoor gaat in de richting van het Rembrandspark.

Signalement

De verdachte wordt als volgt omschreven:

- een jongen van 16-18 jaar oud

- blanke huidskleur

- 1.70-1.80 meter lang

- zwart mondkapje en capuchon van zijn jas over het hoofd.

- dunne, zwarte, korte jas, vermoedelijk van het merk Northface en een zwarte trainingsbroek.

- hij droeg geen helm.

Specifieke getuige

Vlak na het incident volgen onze collega’s het spoor van de dader. Wanneer zij op de Frans Halslaan rijden in hun dienstauto worden zij benaderd door een voetganger, die informatie over de verdachte heeft. Helaas was het onmogelijk de gegevens van deze getuige te noteren. Wij zouden echter graag met deze man in contact willen komen. Bent u, of herkent u de getuige die rond 16.30 uur op de Frans Halslaan was? Meld u zich dan bij ons via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier.

Iets gezien?

Was u maandag 1 februari tussen 16.10 -16.30 uur in de buurt van het Stationsplein of Frans Halslaan in Veenendaal? Heeft u daar iets verdachts gezien? Heeft u camerabeelden of iets anders gehoord over deze straatroof? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of gebruik het tipformulier hieronder. Anoniem melden kan uiteraard ook via M-online of telefonisch via 0800-700.