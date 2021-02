Getuigen gezocht na steekincident Velddreef

Rond 17.45 uur ontving de politie een melding dat er iemand gewond was geraakt, nadat hij zou zijn gestoken bij een woning aan de Velddreef. Het slachtoffer, een Zoetermeerder, is zelf naar de Eerste Hulp gegaan. Hij is daar behandeld. Agenten hoorden dat een 16-jarige verdachte uit Zoetermeer na het steken er vandoor was gegaan.



Getuigenoproep

Was u op vrijdagavond 19 februari rond 18.00 uur in de buurt van de Velddreef en/of heeft u mogelijk meer informatie over het voorval? Dan komt de politie graag in contact met u. Neem contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u gebruikmaken van dit tipformulier.