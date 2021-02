Politie houdt twee verdachten van woningovervallen aan

Tilburg / Oss - De politie heeft vrijdagmiddag 19 februari 2021 twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de woningovervallen die begin deze maand plaats vonden in het centrum van Tilburg. In Oss hielden agenten een 22-jarige inwoner van die plaats aan. In Tilburg hielden ze een 18-jarige Tilburger aan. Beide mannen zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. Onderzocht wordt of en hoe ze betrokken waren bij de overvallen.