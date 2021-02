Politie houdt verdachte van drugs dealen aan

Agenten waren in de wijk Het Goirke getuige van een drugsdeal en gingen op verder onderzoek uit. Ze hielden de verdachte in de Wagenaarstraat staande en stelden een onderzoek in. Daaruit bleek dat de man enkele honderden euro’s contant geld en een flinke hoeveelheid vermoedelijk harddrugs bij zich had, het zou gaan om enkele tientallen grammen vermoedelijk cocaïne, verpakt in kleine (gebruikers)hoeveelheden.

De auto waarin de verdachte reed is in beslag genomen. Naar aanleiding van de aangetroffen drugs hebben agenten vervolgens een onderzoek in de woning van de verdachte ingesteld. Daarbij hebben ze nog enkele honderden euro’s aan contant geld aangetroffen. Dit geld is in beslag genomen als onterecht verkregen voordeel.

De verdachte is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.