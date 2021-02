Ontploffing had mogelijk verband met vervaardigen softdrugs

Rond 21.30 uur kreeg de politie melding van de ontploffing. Bij aankomst troffen de agenten twee mannen aan met diverse brandwonden. Een man is naar het brandwondencentrum in Aken gebracht en de ander is naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht. Later is ook de tweede man overgebracht naar Aken. De politie is zaterdag gestart met het onderzoek en daaruit blijkt dat de twee mannen vermoedelijk bezig waren met de productie van softdrugs. Het onderzoek is nog niet afgerond en krijgt een vervolg. Beide mannen zijn nog opgenomen in het ziekenhuis in Aken.