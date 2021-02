Verdachte van inbraak in verzet bij aanhouding

Oosterbeek - Zondag 21 februari is na een inbraakmelding in een kantoorpand aan de Utrechtseweg een verdachte aangehouden. De man van 22 ging nadat hij door politieagenten werd aangetroffen, hevig in verzet bij zijn aanhouding. Hierbij is onder andere pepperspray gebruikt. Nadat de verdachte door een ruit naar buiten sprong, zijn twee waarschuwingsschoten gelost.