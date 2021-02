Getuigen gezocht van brandstichting Waalhaven

De brandweer heeft de auto geblust en het bedrijfspand en omliggende panden gecontroleerd op brand en rookontwikkeling. Niemand raakte bij de brand gewond.



Wie heeft zondag 21 februari omstreeks half vier 's morgens een auto met een Frans kenteken zien rijden in de Waalhaven? Of op de Plompertstraat gezien hoe deze auto tegen een bedrijfspand aan werd gezet en aan werd gestoken? Of hoe de dader of daders er daarna weer vandoor zijn gegaan?



De politie onderzoekt of de brandstichting een gerichte actie tegen de eigenaar of huurder van het pand is. Om dit te onderzoeken is ook informatie over mogelijke achtergronden welkom bij het onderzoeksteam.



Heeft u informatie die van belang zou kunnen zijn? Of heeft u toevallig beschikking over camerabeelden vanuit een beveiligingscamera of dashcam? Neem dan alstublieft contact op met de opsporing van district Zuid via 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit bericht. Wilt u liever anoniem tippen, bel dan M. op 0800-7000.