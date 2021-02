Overvaller eist geld in pin only winkel

Zaterdag 20 februari ergens tussen 18.30 en 19.00 uur kwam de man de winkel binnen. De man droeg een trainingspak, zwarte jas met zwarte capuchon. Hij bedreigde de twee winkelmedewerksters met een mes en eiste geld uit de kassa. Omdat het een pin only winkel is, was dit niet mogelijk. Het is onbekend welke richting de man op is weggegaan.



De politie komt graag in contact met getuigen. Allerlei informatie is welkom; over de vluchtrichting, meer details over het uiterlijk of de identiteit van de verdachte. Alles wat van belang zou kunnen zijn voor het onderzoek, kunt u delen met het overvallenteam via 0900-8844 of via het tipformulier onder dit bericht. Wilt u liever anoniem tippen? Bel dan 0800-7000.