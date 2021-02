Arrestatie voor drugsbezit

Agenten controleerde zaterdag 20 februari rond 17u45 tijdens de surveillance in de Vlissings Bolwerk in Vlissingen een 18-jarige jongen uit Middelburg. Hij bleek ongeveer 15 gram hennep bij zich te hebben. Ze hielden de verdachte aan en namen de drugs in beslag. Andere agenten surveilleerden zaterdagavond rond 20u15 in de Sloelaan in Terneuzen. Zij controleerde een 20-jarige jongen uit Terneuzen in een geparkeerde auto. De bestuurder had drugs bij zich. Het gaat om ongeveer 350 gram hennep. De politie arresteerde de verdachte en nam de drugs in beslag. Beide zaken hebben niets met elkaar te maken.