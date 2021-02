Man aangehouden na belediging politieagent na verkeerscontrole

De man reed omstreeks 03.00 uur samen met een andere man in een auto met Belgisch kenteken over de A27 in de richting van Breda. Hij trok daarbij door zijn rijgedrag (hij reed ongeveer 150 km/uur waar een maximumsnelheid van 130 km/uur gedt en reed meerdere malen over de ononderbroken streep) plus het feit dat hij zich na het ingaan van de avondklok nog op straat bevond de aandacht van een surveillerende politieagent. De agent gaf de bestuurder een volg- en stopteken en hield hem op de Franklin Rooseveltlaan staande. Bij controle bleek dat het kenteken dat op de auto zat niet bij die auto hoorde. Uit verder onderzoek bleek bovendien dat de auto volgens het European car and driving licence information system (Eucaris) sinds december 2020 niet meer voorzien was van een geldige tenaamstelling.

Politiemensen van team Verkeer, die ter plaatse waren gekomen, namen om die reden zowel het voertuig als de kentekenplaten in beslag voor nader onderzoek.

De bestuurder van de auto, een 23-jarige Belg, reageerde tijdens de controle verbaal agressief op de politiemensen en is door hen aangesproken op zijn gedrag. Toen hij doorging met zijn beledigingen is hij aangehouden voor het beledigen van een politieambtenaar in functie en meegenomen naar het politiebureau. De man heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zondag verhoord.