Politie doet onderzoek naar overlijden vrouw

Breda - Zaterdagmiddag 20 februari vonden agenten een zwaargewonde vrouw (35 jaar) in een woning aan de Cornelis Outshoornstraat. Door hulpverleners werd geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar zij overleed ter plaatse. Een onderzoek werd opgestart. In verband met dit onderzoek werd even later in Dordrecht een 38-jarige man aangehouden. De politie onderzoekt of de man betrokken is bij de dood van de vrouw.