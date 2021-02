Vrouw aangehouden na mishandeling NS-medewerker

NS-personeel had de vrouw kort daarvoor staande gehouden, omdat ze geen mondkapje droeg. Ze reageerde daar agressief op en mishandelde één van de medewerkers, die daarbij gewond raakte. Ook vernielde ze zijn bril. De medewerkers hielden de vrouw aan en waarschuwden de politie. Terwijl ze in een wachtruime op de politie wachtten, bespugde de vrouw de medewerker die ze eerder had mishandeld. Ze is overgedragen aan de politie en meegenomen naar een politiebureau, waar ze in de cel is gezet. Ze wordt zondag verhoord.