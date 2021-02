Politie sluit onderzoek naar doden in Arnhem en Amersfoort

Uit het onderzoek blijkt dat de 74-jarige man in Amersfoort in zijn auto om het leven is gebracht met een vuurwapen. De politie concludeert dat een 53-jarige inwoner van Arnhem geschoten moet hebben, hij had een afspraak op het station gemaakt met het slachtoffer. De Arnhemmer had vervolgens in zijn woonplaats een afspraak met een 55-jarige man uit het Gelderse Laren. Op basis van het onderzoek blijft ook hier de conclusie over dat deze man door de Arnhemmer om het leven is gebracht.