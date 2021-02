Politie rolt netwerk van fietsendieven op

In de zomer van 2020 merkte het team een flinke toename in aangiftes op. Op basis van die aangiftes konden hotspots ontdekt worden: plekken waar de meeste elektrische fietsen gestolen werden. Er werd een lokfiets geplaatst bij het station in Ermelo en nog geen twee uur later werd deze opgepikt door een man. De fiets werd in een busje geladen en bij een pand afgezet. Dat pand is onderzocht en hier waren alle middelen aanwezig die nodig zijn om een gestolen fiets ‘om te katten’: van nieuwe stickers met framenummers tot nieuwe sloten en accu’s. Een gestolen fiets is dan ‘als nieuw’ en kan weer doorverkocht worden.