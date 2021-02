Getuigen van mishandeling gezocht

Rond 20.10 uur stond een 27-jarige man op de Balijelaan toen een groepje van vijf jongemannen langsliep. Zij scholden hem uit en liepen verder richting de Vondellaan. Even later kwamen ze terug en schopten en sloegen het slachtoffer. De man viel en terwijl hij op de grond lag, trapten de jongemannen op hem in. Daarna gingen ze ervandoor.

Het slachtoffer schakelde de politie in en kon het volgende signalement doorgeven:

- vijf jongemannen, ongeveer 17-22 jaar oud

- allen hebben een lichtgetinte huidskleur

- allen droegen zwarte kleding, met een zwarte, of donkerkleurige Northface jas

- één van hen heeft een fors/dik postuur, is ongeveer 1.75 m. lang, met zwart kort krullend haar

- hij had in zijn gezicht een forse (brand)wond op de wang

De politie onderzoekt deze mishandeling en vraagt getuigen en mensen die meer weten hierover om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000. Mogelijk is dit groepje verantwoordelijk voor meer mishandelingen. Als er mensen zijn die ook slachtoffer zijn geworden van mishandeling en nog geen aangifte hebben gedaan, vragen we hen dat alsnog te doen.