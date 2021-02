Man aangehouden voor heling

Verspreid over De Meern, Vleuten en Utrecht werd in korte tijd 18 keer ingebroken bij scholen en kinderdagverblijven. De buit was steeds apparatuur zoals ipads. De politie verzamelde de zaken in één rechercheonderzoek, was extra alert bij deze panden en legde samen met de gemeente contact met organisaties waar (nog) niet ingebroken was. In het onderzoek kwam een doorbraak toen een aantal gestolen ipads signaal uitzond in een winkel in Nieuwegein.

Uit onderzoek bleek dat alle gestolen apparaten in de winkel van dezelfde man ingekocht waren. Deze man, een 33-jarige man uit Bilthoven, werd vrijdag 19 februari aangehouden op verdenking van heling. Onderzocht wordt of hij ook verantwoordelijk is voor de inbraken zelf.

Mensen die meer weten over deze inbraken, en nog niet benaderd zijn in de buurtonderzoeken, wordt gevraagd hun informatie te delen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-7000.