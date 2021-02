Aanhouding na achtervolging

Rond 04.10 uur gaven agenten de bestuurder van een personenauto aan de Oosteinde in Berkhout een stopteken, nadat collega’s eerder in Hoorn zagen dat hij door een rood verkeerslicht reed. Ook de agenten in Hoorn gaven de bestuurder een stopteken die hij negeerde. Bij het zien van de politiewagens vluchtte de bestuurder met hoge snelheid weg met een achtervolging tot gevolg. Tijdens de vluchtpoging ramde de verdachte een politieauto. De achtervolging kwam in de Avenhorn tot een eind toen de verdachte een doodlopende straat inreed. De agenten konden hem vervolgens aanhouden. Er zijn geen gewonden gevallen tijdens de achtervolging.

De verdachte is ingesloten voor nader onderzoek. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het gebruik van valse kentekenplaten. De auto in beslag genomen.

2021036206