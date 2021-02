Lichaam aangetroffen na auto te water

De auto raakte in de nacht van 20 op 21 februari rond 2.00 uur te water, met daarin de vrouw en haar drie kinderen van 8, 11 en 14 jaar.

De drie kinderen konden de auto snel verlaten en ongedeerd de kade op komen. De brandweer heeft met drie duikteams ruim een uur gezocht naar de bestuurder, maar zonder resultaat. Zij kregen assistentie van een politiehelikopter met warmtebeeldcamera en een boot met sonarapparatuur. De zoektocht werd daarna gestaakt.

Op zondag is de zoektocht hervat door een duikteam van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie met daarbij ondersteuning van de sonarboot en de politiehelikopter. Zij hebben op omstreeks 17.30 uur het lichaam aangetroffen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd is en onderzoekt of er sprake is van een noodlottig ongeval of dat ze moedwillig het water in is ingereden. Andere scenario's zijn uitgesloten.